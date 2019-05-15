Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Yalçın'ın incelemeleri

ANKARA (AA) - Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Yalçın, Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde incelemelerde bulundu.

"Kadın Çiftçiler Yeşil Üretimle Domates Üretiyor, Hayatları Değişiyor" projesi kapsamında yapılan seraları inceleyen Yalçın'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici de eşlik etti.

Atıl durumdaki seralar hakkında Yalçın'a bilgi veren köy sakinleri, seraları ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemlerdeki akülerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını, seraları bir türlü kullanamadıklarını ve ürün yetiştiremediklerini anlattı.

Yalçın, tesisi yapan firmayla görüşülmesinin akabinde sorunun çözülebileceğini, bunun için çalışma başlatacaklarını kaydetti.