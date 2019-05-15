Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Yalçın'ın incelemeleri

ANKARA (AA) - Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ali Yalçın, Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde incelemelerde bulundu.
Atıl durumdaki seralar hakkında Yalçın'a bilgi veren köy sakinleri, seraları ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemlerdeki akülerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını, seraları bir türlü kullanamadıklarını ve ürün yetiştiremediklerini anlattı.
Yalçın, tesisi yapan firmayla görüşülmesinin akabinde sorunun çözülebileceğini, bunun için çalışma başlatacaklarını kaydetti.