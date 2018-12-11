Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye ve Azerbaycan bölgenin refahından daha fazla pay almalı

BAKÜ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan'ın ise Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha iyi erişimi olduğunu söyleyerek "Güçlerimizi birleştirirsek ciddi potansiyel oluşur, 21 trilyon dolarlık pazara mal satmamız söz konusu olur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgenin refahından daha fazla pay almalı." dedi.

Bakan Pakdemirli, Azerbaycanlı mevkidaşı İnam Kerimov'la Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu'na katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin tarım sektöründe elde ettiği başarıları anlatan Pakdemirli, "Bugün Türkiye 3 milyonun üzerinde tarımsal işletmesi, 5 milyon tarımda istihdamı, 38 milyon hektar tarım arazisi, 52,2 milyar dolar tarımsal hasılası ve 17 milyar dolar tarımsal ihracatı ile Avrupa'nın itici gücü. Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, dünyada yedinciyiz. Türkiye tarımda iyi bir noktada ve kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Bu başarıyı Azerbaycan'la paylaşmak isteriz." diye konuştu.

"Tarımsal ticaretimizde ne alıp satacaksak, bunu öncelikle birbirimizle yapmamız gerekiyor"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir döneme girmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İkili ticaret hacmimiz 1,7 milyar dolar. Cumhurbaşkanlarımızın koyduğu hedef ise 15 milyar dolar. Bu hedefin çok gerisindeyiz. Tarımsal ticaretimiz ise 130 milyon dolar. Genel ticaretimiz içerisinde tarımın aldığı pay yüzde 8. Azerbaycan'ın tarımsal ithalatı 1,3 milyar dolar, Türkiye'nin tarımsal ithalatı ise 12 milyar dolar. Tarımsal ticaretimizde ne alıp satacaksak, bunu öncelikle birbirimizle yapmamız gerekiyor."

Azerbaycan ve Türkiye tarım bakanlıkları olarak iş adamlarının arkasında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan'ın Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında, birlikteliğimizi bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimiz oldukça yüksek. Azerbaycan ve Türkiye'nin bulunduğu bölgenin etrafında 21 trilyon dolarlık gayrisafi hasıla var. Azerbaycan Rusya'yı, biz de diğer pazarları çok iyi tanıyoruz. Birlikte yapabileceğimiz çok iş var." ifadelerini kullandı.

"İki ülke olarak güçlerimizi birleştirirsek 21 trilyon dolarlık pazara mal satmamız söz konusu olur"

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Pakdemirli, Türkiye ve Azerbaycan'ın farklı pazarlara yakınlık ve potansiyelleri olduğunu belirterek "İki ülke olarak güçlerimizi birleştirirsek ciddi potansiyel oluşur, 21 trilyon dolarlık pazara mal satmamız söz konusu olur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgenin refahından daha fazla pay almalı." dedi.

Tarım ve gıda endüstrisi alanında faaliyet gösteren yaklaşık 100 Türk iş adamının katıldığı forum, iş adamlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.

Bakan Pakdemirli, temasları kapsamında mevkidaşı Kerimov'la TİKA Bakü Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezini ziyaret etti.

Pakdemirli, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı'na da katılarak iş adamlarının sorun ve önerilerini dinledi.

Muhabir: Ruslan Rehimov