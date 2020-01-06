Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından bir otelde düzenlenen, "3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2020'nin küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir yıl olacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için önemli adımlar attığına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda hayvancılık sektörüne 33 milyar liralık hibe desteği sağlandığını kaydetti.

Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığını 2019 yılında 50 milyon başa çıkarttıklarını hatırlatarak, "Bunlarla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. Zira dünyadaki ve ülkemizdeki nüfus artışına ve talebe bağlı olarak piyasadaki ihtiyaca göre kısa ve uzun vadeli planlamalar üzerinde de çalışıyoruz. Doğru politikalar ve organizasyonlarla 2023 yılına kadar inanıyorum ki küçükbaş hayvan varlığımızı nüfusumuz kadar artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvancılıkta, kaba yem maliyetlerinin önemli bir pay oluşturduğunu belirten Pakdemirli, "Çiftçilerimizin daha ucuz ve kaliteli kaba yem elde edebilmeleri için yem bitkileri ekilişlerini, destekliyoruz. Bu kapsamda, 2002 yılında, 35,6 milyon lira destek verirken, 2019 yılında, bunu 850 milyon liraya çıkardık. Böylelikle, son 17 yılda, 5,9 milyar lira yem bitkileri destekleme ödemesi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, özellikle 2023 yılına kadar, 2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Böylece yem bitkisi üretimini artırarak, yetiştiricimizin ihtiyacı olan kaba yemi tedarik etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Orman alanlarının yüzde 53,1'inde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların planlı bir şekilde otlatılmasını sağladıklarını aktaran Pakdemirli, bu kapsamda atılan adımları anlattı.

Pakdemirli, koyun, keçi ırklarının ıslahı, korunması için soy kütüğü ve verim kayıtlarının tutulmasına yakın zamanda başlanacağına dikkati çekerek, "Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç, teke başına 500 lira destekleme ödemesi yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında 5 ülkeye canlı koyun-keçi ihracatı gerçekleştirdiğinin altını çizen Pakdemirli, "Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak ve Lübnan'a 141 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik. Yani bırakın ithalatı, ihraç ettik diyorum. Ben sayılarla konuşuyorum, sayılar yanıltmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbaş hayvancılık için eylem planı toplantısı Antalya'da başladı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 2020'yi "küçükbaş hayvancılık yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Hazırladığımız eylem planı, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığına ışık tutacak ve gelecek için bir yol haritası olacak." dedi.

Üçüncü Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanı sıra sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bürokratların katılımıyla Antalya'daki bir otelde başladı.

Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Orman Şurası kapanışında kullandığı "Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz." sözünün kendileri için büyük umut olduğunu söyledi.

Bakanlıktan da birçok konuda destek aldıklarını ve bundan sektör olarak çok memnun olduklarını vurgulayan Çelik, bazı konularda da yeni destekler beklediklerini dile getirdi.

Çelik, "Çobanları özendirmemiz, onlara sahip çıkmamız lazım. Çobanın binek otomobili eşektir. Dolayısıyla çoban yaylara giderken bütün yükünü eşek taşımaktadır. Yemi pahalı olduğu için hayvan sahipleri buna bakamıyor. Çobanın otomobili olan eşeği ve sadık dostu olan çoban köpeği için devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Küçükbaş hayvancılık milli mesele olarak görülmeli"

Küçükbaş hayvancılığın ülke tarımında başarı yakalanması için önemli bir sektör olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvanı olmayan hiçbir ülke tarımda başarıyı yakalayamamıştır. Bizim tarımda başarıyı sağlayacak düzeyde küçükbaş hayvancılık potansiyelimiz mevcuttur. Bu potansiyeli harekete geçirmeyi, küçükbaş hayvancılığı milli bir mesele gibi görerek ülkemiz tarımının vazgeçilmezi haline getirmekle sağlayabiliriz."

TÜDKİYEB olarak 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan kararları güçlendirmek amacıyla 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını ifade eden Çelik, Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının 5 yıl içinde nüfus başına en az bir koyun olacak şekilde artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Çelik, eylem planında, başta et ve süt olmak üzere küçükbaş hayvan ürünlerinin vatandaşlarca tüketiminin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve yerli gen kaynaklarının gerçek verim düzeyinin ortaya konulması gibi önemli hedeflerin bulunduğu dile getirdi.

"Eylem planı yol haritası niteliğinde"

Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlara ilişkin eylem planı hazırlayan ilk sivil toplum kuruluşu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu eylem planı, küçükbaş hayvancılık sektörü için bir milat niteliği taşıyacak, Türkiye'nin küçükbaş hayvancılığına ışık tutacak ve gelecek için bir yol haritası olacak. Bu planla, bu yıl 56 milyon küçükbaş hayvan sayısı hedefine ulaşmayı ve uzun vadede küçükbaş hayvan eti tüketimini artırmayı hedefliyoruz."

Tarım ve hayvancılığına verilen desteklerin ve sağlanan kredi imkanlarının teşvik edici olduğunu ifade eden Çelik, toplantıların 9 Ocak'ta sona ereceğini ve 5 yıllık hedefleri içeren "Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Çelik, 44 sayfadan oluşan eylem planını da Bakan Pakdemirli'ye takdim etti.