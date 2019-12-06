Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda kararlıyız

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, termal otelde düzenlenen sektör değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ı marka şehir olarak görmekten memnun olduğunu söyledi.

Bakanlığın sık sık sektör toplantıları düzenlediğini dile getiren Pakdemirli, "Hedeflerimizi paydaşlarla belirleyip kararlarımızı paydaşlarla alıyoruz. Bu minvalde geçtiğimiz günlerde 4 aylık bir maratonun ardından Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik. Afyonkarahisar'dan da çok kıymetli katkılar geldi. Şimdi çıkan sonuçlarla yol haritamızı belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 5 yıllık plan 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını birlikte yazacağız." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Afyonkarahisar'a son 17 yılda 1,8 milyar lira tarımsal destek verdiklerini kaydetti.

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları ile de kentte 789 projeyi destekleyerek hayalleri gerçekleştirdiklerini belirten Pakdemirli, 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'ın son 17 yılda tarımsal ihracatını 55 kat artırdığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"123,4 milyon dolar seviyesine çıkarttık yani Afyonkarahisar kabına göre şekil almadı, kabuğuna sığmadı ve Afyonkarahisar bugün başta Almanya, Hollanda, İsrail, İngiltere, Rusya ve Çin olmak üzere 50 farklı ülkeye tarımsal ürün ihracatı yapan bir şehir konumuna geldi. Biz de Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmak adına Bakanlığın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık. Böylece 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışlık tarımsal destekle en yüksek artışı sağlamış olacağız.

Bizim için su, geleceğimiz, varlık gerekçemiz ve hayati gerekliliğimizdir. Bu inanç ve anlayışla Afyonkarahisar’a orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 4,1 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik."

Pakdemirli, IPARD desteklerinden Afyonkarahisar'ın 42 il arasında en çok destek ödemesi yaptıkları beşinci il olduğunu ifade etti.

25 Kasım'da açıkladıkları 50 milyon avroluk yeni hibe paketine de değinen Pakdemirli, "Bu kez işleme ve pazarlama sektörlerinde makine ekipman ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe sağlayacağız. 6. başvuru çağrısının bütçesini de 60 milyon avrodan 130 milyon avroya çıkardık. Yine IPARD hayvancılık yatırımlarında da hibe oranlarını yüzde 10 oranında artırdık." diye konuştu.

"Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynanmasına müsade etmeyeceğiz"

Daha önce yaptığı açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında kasten saptırmak ve çarpıtmak isteyenler olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi:

"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynanmasına müsade etmeyeceğiz. 26 Ekim'den itibaren başvuru almıyoruz. Eski başvurulardan gelen hayvanları yeni başvuruya alıyormuşçasına sektörü yanlış yönlendirmek isteyen bazıları ne yazık ki var.

Tekrar söylüyorum, 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece de bunu da böyle devam ettireceğiz."

Pakdemirli, 2018 yılına göre 2019'da canlı hayvan ithalatının yarı yarıya azaldığını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aynı hassasiyetle 2020'de de besicimizin, yetiştiricimizin para kazanması maksadıyla bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de sosyal sorumluluk projeleri haricinde herhangi bir şekilde et ithalatına da girmeyeceğiz. Canlı hayvan ithalatına da mümkün mertebe müsade etmeme konusunda kararlılığımız var.

Buzağı ölümlerini engellemek konusunda yaptığımız çalışmalarımızı da inşallah çok yakın bir zamanda yaygınlaştırmış olacağız."