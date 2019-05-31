"Tarım ve İnsan" fotoğraf sergisi ziyaretçileriyle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının, Denizbank sponsorluğunda düzenlediği "Tarım ve İnsan" konulu ulusal fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki alışveriş merkezindeki 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisinin açılışını Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ gerçekleştirdi.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenleri kutlayarak, "Fotoğraf sanatı insanların o zaman dilimini, gelecek zamanlara aktarmak için kullandığı bir yöntemdir. Hayat çalışmaktan ibaret, çalıştığımız, ilham aldığımız ve bunun üstünde yaşayan canlılar bir bütündür. Bu bütünlüğü ve anı resmetmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kurumların yoğun bir çalışma yaparken bazı sosyal projeleri de ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Bu gibi aktiviteler sosyal bir farkındalıktır. Tarım Bakanlığının 2018 Buzağı Yılı ana temasına uygun bir şekilde doğadan alınan fotoğrafların buraya kadar getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Yıldız ise sergide birbirinden değerli eserlerin yer aldığını belirterek, "Bu fotoğraflarda çiftçimizin emeğinin, alın terinin ve doğanın çok farklı güzelliklerini göreceğiz. Herkesin çocukluğundan bir anısını bulabileceği gibi şehirde büyüyenler içinde hayallerini süsleyecek fotoğraflar sergilenmiştir. " değerlendirmesini yaptı.