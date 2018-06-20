Tarım sektöründe yabancı işçi çalıştırılması

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Türkiye'de bulunan sığınmacıların tarım sektöründe çalıştırılmalarına ilişkin, bu konuda istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması yabancı uyrukluların çalışma izini olması gerektiği uyarısında bulundu.

Üner, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ve hayvancılık sektöründe çalıştırılan yabancı uyruklu işçilerin ilçeye büyük katkılar sağladığını söyledi.

Bununla birlikte yabancı işçilerin mutlaka çalışma iznine sahip olması gerektiğini hatırlatan Üner, şöyle konuştu:

"Yabancı işçilerin Türkiye'de çalışabilmesi için ilk etapta ikamet izinlerinin olması ve daha sonra da çalışma izinlerinin alınması gerekmektedir. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve yasalar karşısında sıkıntıya uğramamak için çalıştırmak istediğiniz yabancı işçilerin çalışma izinlerinin alınması gerektiği konusunda işverenlerimizi özellikle uyarmak istiyoruz."