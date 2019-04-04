Tarım reformları hızlandırılmalı

KARAMAN (AA) - Karaman Ziraat Odası Başkan'ı Mehmet Bayram, "Üretime yönelik çalışmalar yapılarak tabanın sesini dinleyerek yeni tarım politikaları oluşturulması, tarım reformların hızlandırılması gerekiyor. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz." dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Bayram, yerel seçim sonuçlarının şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Artık 4,5 yıl seçim olmayacağının görüldüğünü belirten Bayram, "Bu dönemi, şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak, uzun vadeyi hedefleyen yapısal tarımsal reform adımlarıyla değerlendirmeliyiz. Yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi sonrası zor durumda olan üreticilerimizin rahatlatılması ve hızla tarımı bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp sorunların çözülmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretim teşvik sistemine kadar tüm yapının yeniden ele alınması, bakanlığın havza bazlı destek çalışmalarının hızla sonuçlandırmasının gerektiğinin altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

"Ülkemiz son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçti. Bu süreç üreticilerimizi de olumsuz etkiledi. Çiftçi artık önünün görmek istiyor. Beklentilerimiz var. Özellikle Karaman için hayati önem taşıyan Gödet barajımızın kapalı şebeke sulama sistemine geçmesi gerekiyor. Gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetleri başta olmak üzere uzun vadeli tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Çiftçilerimiz arasında ülkemiz tarım politikaları ile ilgili memnuniyetsizlik hakim.

17.7 milyar liralık sübvansiyon var ama üreticilerimizde bunun karşılığı yok. Bir yerde hata yapılıyor düşüncesindeyim. Üretime yönelik çalışmalar yapılarak tabanın sesini dinleyerek yeni tarım politikaları oluşturulması, tarım reformların hızlandırılması gerekiyor. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz. Tarımda Ülkemizin ve Karaman'ımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için hepimize görev düşmektedir. Karaman’ın tüm dinamiklerinin de önümüzdeki süreçte bu bilinçle, güç birliği içinde çalışacağına inancım tamdır."



