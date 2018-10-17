Tarım Meslek Lisesinde buğday ekimi yapıldı

KONYA(AA) - Seydişehir'deki Suğla Tarım Meslek Lisesinin uygulama arazisinde ekmeklik buğday ekimi yapıldı.

Suğla Tarım Meslek Lisesinin 90 dönümlük uygulama arazisinde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezince hibe edilen sertifikalı buğday tohumuyla ekim gerçekleştirildi.

Lise Müdürü Ömer Dinçsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama alanını yaz döneminde ekime uygun hale getirdiklerini söyledi.

Yağışların başlamasıyla arazide öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla buğday ekimi yaptıklarını ifade eden Dinçsoy, şunları kaydetti:

"İnşallah arazimizde yetişen üründen elde edilecek geliri, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs olarak vermeyi düşünüyoruz. Bize her zaman eğitim ve tohum desteği veren Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsüne, Seydişehir Kaymakamına, İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum."