Tarım arazisine ihtiyaç her geçen gün artıyor

ANKARA - GAMZE TÜRKOĞLU OĞUZ - Dünya nüfusu hızla artarken insanoğlunun en temel ihtiyacı olan gıda üretimi de gittikçe önem kazanıyor ve tarımda yeni arayışlarla yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor.

Bundan 300 yıl önce yerküre topraklarının sadece yüzde 7'si (9 milyon kilometrekare) tarım için kullanılırken bugün dünyada yaklaşık 27 milyon kilometrekare tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerin büyük bölümü, Afrika, Orta ve Güney Amerika'da yer alıyor.

Uzmanlar, 1990'lar ve 2000'lerin başında ekilebilir arazinin her yıl ortalama 50 bin kilometrekare büyüdüğüne dikkati çekerek kentleşmenin bugünkü hızıyla devam etmesi durumunda 2050'de 1,7 milyon kilometrekare toprağın daha şehirlerle örtüleceğini, öte yandan gıda ihtiyacını karşılamak için 3,2 ila 8,5 milyon kilometrekare tarım alanına daha ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyor.

Erozyon, sıkışma, tuzlaşma, topraktaki organik ve besleyici maddelerin azalması, asitleşme, kirlilik ve betonlaşma gibi toprak verimini düşüren faktörlere karşı önlemler alınmaması halinde 2050'de gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen ekilebilir ve verimli arazinin 4, gelişmekte olanlarda 1,39 dekara düşeceği ve bu rakamların, 1960'da kişi başına düşen verimli toprak miktarının dörtte biri olacağı uyarısında bulunuluyor.

Tarım sektörünün karşı karşı olduğu sorunlara çözüm üretilmesi, çiftçilerin doğal kaynakları koruyarak daha fazla üretim yapmasının sağlanması ve ekonomiye katkılarının artırılması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs, 1984'ten bu yana her sene "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanıyor.

Ekilebilir arazi ile tarım arazisi arasındaki fark

Mahsul, çayır veya otlak için geçici süreliğine kullanılan toprak, ekilebilir arazi olarak nitelendiriliyor. Tarım arazisi ise nadasa bırakılan ekilebilir araziyi, her yıl yeniden ekilmek zorunda olmayan kalıcı ve uzun süreli mahsulü, yerleşik çayır ve otlakların yanı sıra meyve ağaçlarını da kapsıyor.

Dünya Bankasının 2010 verilerine göre, yerküre topraklarının yüzde 37,7'si tarım arazisi olarak kabul edilirken ekilebilir arazi yüzde 10,6'sını oluşturuyor.

Ekilebilir arazide ilk 10 ülke

ABD, 1 milyon 650 bin kilometrekare ile en fazla ekilebilir araziye sahip ülke.

Yerkürenin ekilebilir arazisinin yüzde 10,48'ini barındıran ABD'yi Hindistan (yüzde 9,22), Çin (yüzde 8,80), Rusya (yüzde 7,46), Brezilya (yüzde 3,72), Avustralya (yüzde 2,97), Kanada (yüzde 2,64), Ukrayna (yüzde 2,06), Nijerya (yüzde 1,91) ve Arjantin (yüzde 1,74) takip ediyor.

Türkiye, ekilebilir arazi bakımından yüzde 1,46 ile dünya 12'incisi durumunda.

Tarım alanları bakımından en büyükler

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 519 bin 148 hektar alanda tarım yapılan Çin, tarım alanları bakımından en büyük ülke. Toplam tarım alanları (tarla, bahçe, çayır, mera) bakımından en büyük 10 ülke şöyle sıralanıyor:

1- Çin: Çin'de 519 bin 148 hektar alanda tarım yapılıyor.

2- ABD: ABD'de 411 bin 263 hektar arazide tarım yapılıyor. Tarıma 50 eyaletin büyük oranda katkı sağladığı, California'nın tarımsal üretim açısından en önemli eyalet olduğu ifade ediliyor.

3- Avustralya: Ülkede 409 bin 673 hektar arazide tarım yapılıyor.

4- Brezilya: Brezilya'da tarım yapılan arazi, 275 bin 30 hektar. Tarım, Brezilya'da ekonomik sürdürülebilirlik için en büyük kaynaklarından biri olarak görülüyor.

5- Rusya: Rusya'da 215 bin 250 hektar arazide tarım yapılıyor. Son yıllarda düşüş göstermesine rağmen tarım, Rusya ekonomisine büyük ölçüde katkı sunuyor.

6- Kazakistan: Kazakistan'da 209 bin 115 hektar alanda tarım yapılıyor.

7- Hindistan: Hindistan'da tarım yapılan arazi, 179 bin 799 hektar. Ülkede toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 50'si tarım sektöründe istihdam ediliyor.

8- Suudi Arabistan: Suudi Arabistan'da 173 bin 355 hektar arazide tarım yapılıyor.

9- Arjantin: Arjantin'de 147 bin 548 hektar arazide tarım yapılıyor. Ülke, organik tarım açısından dünya lideri olarak görülüyor.

10- Moğolistan: Moğolistan'da 113 bin 507 hektar alanda tarım yapılıyor.

Türkiye, bu sınıflandırmada 38 bin 380 hektar ile 30. sırada yer alıyor.

Tarımsal üretimde en büyükler

BM verileri, tarımsal üretimde dünyanın bir numarasının 830 milyar dolarla Çin olduğunu gösteriyor.

Çin'i Hindistan (308 milyar dolar), ABD (177 milyar dolar), Endonezya (127 milyar dolar), Brezilya (100 milyar dolar), Nijerya (86 milyar dolar), Japonya (69 milyar dolar), Rusya (67 milyar dolar), Türkiye (62 milyar dolar) ve İran (51 milyar dolar) izliyor.