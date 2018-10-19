"Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan İlişkileri Sempozyumu"

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Dağıstan Devlet Üniversitesi iş birliğinde Türkiye-Dağıstan ilişkilerinin disiplinlerarası perspektifle ele alınacağı "Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan (Kafkasya) İlişkileri Sempozyumu" 27 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Dağıstan ilişkileri siyasi, sosyal ve edebi yönleriyle "Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan (Kafkasya) İlişkileri Sempozyumu"nda ele alınacak.

Dünyanın etnik grup ve dil çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Dağıstan, petrol üretimi ve enerji geçiş noktaları açısından da dünya siyasi tarihinin en hareketli noktalarından biri. Türkiye açısından ise dil, din birliği ve ortak geçmiş sebebiyle ayrı önem taşıyor. Bölgede kurulmuş veya etkili olmuş Türk devletleri günümüzde de ilişkilerin seyrini etkiliyor.

Sempozyumda, geçmişten bugüne iki bölge arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkiler enine boyuna tartışılırken, devlet politikalarına öneriler getirilmesi de bekleniyor.

Rusya-Kafkasya-Türkiye ilişkileri üzerine çalışan akademisyenlerin konuşmacı olduğu "Tarihten Günümüze Türkiye-Dağıstan (Kafkasya) İlişkileri Sempozyumu", 27 Ekim’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda dinlenebilecek. Sempozyumda Türkçe-Rusça simultane hizmeti de sunulacak.

