Tarihte Bugün - 16 Ocak 2020

1547 - Rus Çarı Korkunç İvan taç giydi.

1556 - II. Felipe, İspanya Kralı oldu.

1595 - Padişah III. Murat, 48 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.

1795 - Fransa, Hollanda'nın Utrecht şehrini işgal etti.

1804 - Fransız fizikçi Joseph Louis Gay-Lussac, bir hidrojen balonu içinde 7.016 m ye yükselerek, sonraki 50 yıl içinde kırılamayacak olan bir rekora imza attı.

1846 - İlk Ziraat Bakanlığı (Nazırlığı) kuruldu.

1914 - Altay SK kuruldu.

1920 - Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris'te yaptı.

1925 - Sovyetler Birliği'nde Lev Troçki, Savaş Komiserliği görevinden alındı.

1928 - Cemal Reşit Rey'in, "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.

1928 - Doktor Şefik Hüsnü Deymer ve arkadaşlarının Türkiye Komünist Partisi davası başladı.

1929 - Josef Stalin'le anlaşmazlığa düşen Nikolay Buharin, Komünist Enternasyonal'in Başkanlığından istifa etti.

1945 - Adolf Hitler, Führerbunker'e taşındı.

1952 - Gazeteci ve yazar Ercüment Ekrem Talu'ya, Fransız "Légion d'honneur" nişanı verildi. Yazar, bu ödüle Türk-Fransız kültür ilişkilerine katkılarından dolayı layık görüldü.

1956 - Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye'de basına baskı yapıldığını açıkladı.

1960 - İşçi Sigortalıları Kurumu İstanbul Hastanesi, Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından hizmete açıldı.

1961 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye 43 milyon Dolar yardımda bulundu.

1965 - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt köyü'nde gericiler ayaklanarak okul öğretmenlerine saldırdı. Olay yerine giden Kırkağaç Kaymakam Vekili de köylüler tarafından taş ve odunla ağır surette yaralandı. 23 kişi tutuklandı.

1969 - Metroliner treni hizmete girdi

1970 - Muammer Kaddafi, Libya Başbakanı oldu.

1979 - Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ailesi ile birlikte İran'ı terk ederek Mısır'a yerleşti.

1980 - Bilim insanları, interferon üretmeyi başardı.

1983 - Türk Hava Yolları'nın "Afyon" uçağı Ankara'da düştü: 47 kişi öldü.

1985 - Halkçı Parti (HP) milletvekili Bahriye Üçok, zina yapan erkeklerin de cezalandırılmasını öngören yasa önerisi vermişti. TBMM yasa önerisini reddetti.

1986 - İnternet mühendislik özel kuvvetinin ilk toplantısı.

1986 - New York'ta toplanan Uluslararası PEN Kongresi, Türk Hükümetini yazarlarla ilgili tutumunu gözden geçirmeye çağırdı.

1987 - 1 Ocak'ta Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonucunda, Çin Komünist Partisi Lideri Hu Yaobang istifa etti; yerine Zao Ziyang getirildi.

Tiananmen Meydanı (Pekin)

1991 - ABD Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. Çöl Fırtınası Harekatı, Irak'ın sanayi ve savaş potansiyeli tamamen imha edip, 2003 yılında ülkenin işgaline zemin hazırladı.

1992 - El Salvador Hükümeti ile isyancılar Meksiko'da bir antlaşma imzalayarak, en az 75 bin kişinin hayatına mal olan 12 yıllık iç savaşa son verdiler.

1992 - Halkın Emek Partisi kökenli Hatip Dicle ve Leyla Zana, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den istifa etti.

1996 - "Avrasya feribotu", silahlı eylemciler tarafından 177 yolcu ve 55 mürettebatıyla Trabzon limanında rehin alındı ve İstanbul'a doğru kaçırıldı. Eylemciler Çeçenistan sorununa dikkat çekmek istediklerini söylediler.

1998 - Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasıyla, Necmettin Erbakan siyasi yasaklı duruma düştü.

2000 - Ricardo Lagos, Şilinin Salvador Allende'den bu yana ilk sosyalist Başkanı seçildi.

2002 - BM Güvenlik Konseyi, Usame bin Ladin'in ve Taliban üyelerinin tüm varlıklarını dondurma kararı aldı.

2003 - Uzay mekiği Columbia, Cape Canaveral (Amerika Birleşik Devletleri) üssünden ayrıldı. (Mekik, 1 Şubat'ta dünyaya dönüşü sırasında parçalandı ve 7 kişilik uçuş ekibi yaşamını yitirdi).

2005 - Adriana Iliescu, 66 yaşında doğum yaparak dünyanın en yaşlı annesi unvanını aldı.

2006 - Mehmet Ali Ağca, askerlik işlemlerini yaptırmak üzere avukatı Mustafa Demirbağ ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesine gitti. Demirbağ, muayene sonucu Ağca'ya askerliğe elverişsiz raporu verildiğini bildirdi.

2010 - "2010 Avrupa Kültür Başkenti" olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı.

Doğumlar

1409 - René I of Napoli, Napoli kralı (ö. 1480)

1477 - Johannes Schöner, Alman astronom ve haritacı (ö. 1547)

1728 - Niccolo Piccinni, İtalyan besteci (ö. 1800)

1838 - Franz Brentano, Alman psikolog ve filozof (ö. 1917)

1853 - André Michelin, Fransız mühendis ve sanayici (ö. 1931)

1878 - Harry Carey, Amerikalı oyuncu (ö. 1947)

1897 - Bedia Muvahhit, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (sahneye çıkan ilk Türk kadını) (ö. 1994)

1901 - Fulgencio Batista, Küba Devlet Başkanı (ö. 1973)

1906 - Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk mimar, müteahhit, romancı, çizgi-roman yazarı, spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 11. Başkanı (ö. 1966)

1911 - Eduardo Frei Montalva, Şilili siyasetçi (ö. 1982)

1913 - Edoardo Detti, İtalyan mimar ve şehir planlamacısı (ö. 1984)

1924 - Katy Jurado, Meksikalı aktris (ö. 2002)

1932 - Dian Fossey, Amerikalı etolojist (ö. 1985)

1933 - Susan Sontag, Amerikalı yazar (ö. 2004)

1936 - Halit Çapın, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1948 - John Carpenter, Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı

1950 - Daniel Vischer, İsviçreli siyasetçi (ö. 2017)

1958 - Ayşenur İslam, Türk siyasetçi

1959 - Sade, Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı

1971 - Vuslat Doğan Sabancı, Türk gazeteci ve iş insanı

1972 - Gökhan Ertan, Türk fotoğraf sanatçısı (ö. 2012)

1972 - Ümran Kıyman, Türk boksör (ö. 2012)

1973 - Josie Davis, Amerikalı oyuncu

1974 - Kate Moss, İngiliz manken

1975 - Ayça Bingöl, Türk oyuncu

1976 - Debbie Ferguson, Bahamalı atlet

1979 - Aaliyah, Amerikalı şarkıcı (ö. 2001)

1982 - Tuncay Şanlı, Türk futbolcu

1983 - Emanuel Pogatetz, Avusturyalı futbolcu

1983 - Erkan Kolçak Köstendil, Türk oyuncu ve şarkıcı

1985 - Craig Jones, İngiliz motosiklet yarışçısı (ö. 2008)

1985 - Şahika Ercümen, Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu

Ölümler

1545 - George Spalatin, Alman reformcu (d. 1484)

1595 - III. Murad, Osmanlı'nın 12. Padişahı (d. 1546)

1598 - I. Fyodor, Rus çarı (d. 1557)

1794 - Edward Gibbon, İngiliz tarihçi (d. 1737)

1886 - Amilcare Ponchielli, İtalyan besteci (d. 1834)

1891 - Léo Delibes, Fransız besteci (d. 1836)

1933 - Bekir Sami Kunduh, Türk siyasetçi ve diplomat (Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı) (d. 1867)

1957 - Arturo Toscanini, İtalyan orkestra şefi ve kemancı (d. 1867)

2005 - Recep Birgit, Türk sanat müziği sanatçısı (d. 1920)

2007 - Ron Carey, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2013 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (d. 1929)

2015 - Afet Ilgaz, Türk yazar (d. 1937)

Bayramlar ve Yıldönümleri

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