"Tarihin yeniden inşa edildiği süreç yaşanıyor"

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çok boyutlu bir sürece tanıklık ediyoruz. Tarihin yeniden inşa edildiği önemli bir süreç hepimizin gözleri önünde yaşanıyor." dedi.

Akbaşoğlu, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yerel seçimlerde Çankırı'nın şampiyonluğu yakalayacağını söyledi.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, dünyada böyle bir siyasi organizasyon bulunmadığını belirten Akbaşoğlu, "AK Parti misyonu, vizyonu olan bir partidir. AK Parti, 16 yıllık iktidarı döneminde muazzam hizmetlere, yerel, ulusal, bölgesel, küresel anlamda büyük katkılar veren, hizmetler yapan, muazzam çığır açıcı hareketin adıdır. AK Parti bu nedenle sadece partilerden bir parti değil, Türkiye ile kaderi özdeşleşmiş, bütün insanlığın kendisinden büyük şeyler beklediği hareketin adıdır." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, yeni ekonomik plan ve enflasyonla topyekun mücadele çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası ile Türkiye Kalkınma Fonu'nu ihtiva eden yasayı geçirdiklerini anlattı.

Çok boyutlu bir sürece tanıklık edildiğini dile getiren Akbaşoğlu, "Tarihin yeniden inşa edildiği önemli bir süreç hepimizin gözleri önünde yaşanıyor. Bu hem ülkemiz için hem bölge ve küresel anlamda yaşanılan hadiselerin değerlendirilmesiyle ilgili hepinizin takdirlerinde. Türkiye bir taraftan terörle mücadele ediyor. Hem içeride hem dışarıda kararlılıkla kendi milli savunma sanayisi ile ürettiği milli ve yerli mühimmat ve araçlarla büyük başarılara imza atarak terörün belini kırıyor. Kırmaya da kararlı şekilde devam edecek." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin büyümesinin çeşitli terör örgütleriyle engellenmek istendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçeride terörle mücadele ederken alfabenin çeşitli harfleriyle bir araya getirilmiş birtakım kurmaca terör örgütleriyle Türkiye oyalanmaya, yavaşlatılmaya, içeriye dönük kargaşalarla dışarıya bakamaz hale getirilmek isteniyor. Artık perde ortadan kalktı, maskeli balo sona erdi. Kim kimin maşası olduğunu çok iyi biliyoruz. Artık hem kuklayı hem de o kuklaları oynatan kuklacıları hesaba çekiyoruz. Türkiye'nin dik duruşlu, onurlu liderinin öncülüğünde gerek uluslararası platformlarda gerek Avrupa Birliği çerçevesinde gerek ikili ilişkilerde gerekse iç siyasetimizde bütün hakikatleri olduğu gibi milletimiz ve bütün insanlıkla paylaşıyoruz. Yapılması gerek neyse bunu milli menfaatlerimizi düşünerek ufuk çerçevesinde milli ve yerli, aynı zamanda evrensel anlam ihtivası içerisinde sonuç doğuracak şekilde hareket ediyoruz."