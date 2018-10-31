“Tarihin Meleği II” resmine birincilik ödülü

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Engin Aslan'ın, Romanya'da düzenlenen "3. Uluslararası Sanat Bienali/ 2018" yarışmasında resim dalında birincilik ödülü aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aslan, "Romaya/Timisoara Batı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi" tarafından düzenlenen, farklı ülkelerden 300’den fazla sanatçının katıldığı "3. Uluslararası Sanat Bienali/ 2018" yarışmasına resim dalında katıldı.

Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu Aslan’ın "Tarihin Meleği II" isimli eseri birincilik ödülüne layık görüldü.