Tarihi yarımada 103. yıl törenlerine hazır

ÇANAKKALE (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı nedeniyle 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler için Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, törenlerin gerçekleştirileceği alanlar ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde çevre ve peyzaj düzenlemesi yaptı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda kuruyan eski bitki örtüsü kaldırılarak, yerine yeni çiçekler ve bitkiler dikildi.

Bu kapsamda Şehitler Abidesi'nin bulunduğu bölge ile Meçhul Asker Mezarı ve 57. Piyade Alayı Şehitliğine beyaz ve kırmızı renkte çok sayıda karanfil bırakıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede törenlerle ilgili hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kaşdemir, törenlerin önceki yıllarda olduğu gibi huzur içinde düzenleneceğini belirterek, hem yabancı misafirleri hem de ülkenin çeşitli kentlerinden vatandaşları Çanakkale'ye beklediklerini kaydetti.

"Burası 24-25 Nisan'da barış adası haline gelecek"

Türk milletinin Çanakkale'ye büyük önem verdiğini anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve İngiltere'den gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Onlar da kendi ülkeleri için savaşanları buradaki törenlerle anacak. Burası 24-25 Nisan'da barış adası haline gelecek. Biz Türk milleti olarak 103 yıl önce vatanımızı korumak için kahramanca savaştık. Savaş bittikten sonra da savaştığımız milletleri barış içinde karşılıyoruz."

"Alnımızın akıyla törenleri gerçekleştireceğiz"

Kaşdemir, Çanakkale kahramanlarının torunları olarak, onların hatıralarını, gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Biz törenlere hazırız. Gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerden gelen misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayacağız. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Herhangi bir eksikliğimiz yok. İnşallah alnımızın akıyla törenleri gerçekleştireceğiz. Yine alnımızın akıyla misafirlerimizi törenlerin ardından buradan uğurlayacağız. Bir aksilik ve aksaklık yok. Özellikle yurt dışından üst düzey bir katılım olacağını öngörüyoruz. Çanakkale'den tüm dünyaya barış mesajı vermeye devam edeceğiz."