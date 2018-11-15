Tarihi yapıların peyzaj çalışmalarında sona gelindi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da tarihi binaların bulunduğu alanların peyzaj çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı yazılı açıklamada, Tuz Rehabilitasyon Merkezi'nin çevresinde başlatılan peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Çalışmaların tarihi dokunun göz önünde bulundurulduğunu belirten Boz, şunları kaydetti:

"Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tuz Rehabilitasyon Merkezi çevresinde başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarında sona geldi. 550 metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 275 metrekare parke ve 300 metre bordür döşeyerek yapısal çalışmaları tamamlayan ekipler alandaki peyzaj çalışmalarını bitirmek üzere. Kiraz, ıhlamur, çınar ağaçları ile sekiz farklı çalı çeşidi dikilerek bitkisel çalışmaları yürütülen alana banklar konularak oturma alanları da oluşturuldu. Alan, tarihi mekanlar ve binaların bulunduğu bölgede ortak bir dinlence alanı ve yeşil alan oluşturması açısından önem taşıyor."