Tarihi Ürümdiğin Çeşmesi restore ediliyor

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesindeki 19. yüzyıldan kalma Ürümdiğin Çeşmesi'nin restorasyon çalışması başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) uzmanlarından sanat tarihçisi Mutap Karakaya, yaptığı açıklamada, tarihi çeşmenin toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Çeşmenin restorasyon yapılması için çalışma başlattıklarını kaydeden Karakaya, "Yapılan çalışmalarda Ürümdiğin Çeşmesi'nin Osmanlı dönemine ait bir eser olduğu tespit edildi. Çeşmenin bakım ve restorasyonun çalışmalarına başlandı. Önemli bir eseri daha Konya envanterine kazandırmış olacağız." dedi.