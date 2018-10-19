Tarihi Sirkeci Garı’nda satranç turnuvası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters’ta şampiyon yarın belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, farklı formatıyla dikkati çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’ta sona gelindi. Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde yapılan elemelerin ardından en iyi satranç sporcuları, İstanbul’daki büyük finalde karşı karşıya geliyor. 20 Ekim Cumartesi günü Tarihi Sirkeci Garı’nda gerçekleştirilecek finalde Türkiye şampiyonu belli olacak.

Online elemelerinde yıldırım satranç formatıyla bir ilke sahne olan turnuvanın finalinde, bölgelerinde başarılı olan satranç oyuncuları hızlı satranç formatıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Finalde yarışmacılara 10 dakika oyun süresine ek olarak artı 5 saniye eklemeli hamle süresi tanınacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara çeşitli ödüller dağıtılacak.

İstanbul’daki büyük finalde 7 bölgeden 32 satranç sporcusunun oluşturduğu 8 takım şampiyon olmak için mücadele edecek.