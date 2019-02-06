Tarihi Moro referandumunda ikinci perde

ANKARA (AA) - Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendirecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci ayağında oy kullanma işlemi sona erdi.

Bölgenin kuzeybatısında yer alan Lanao del Norte'deki 6 belediye ve Kuzey Cotabato'daki 67 yerleşim yerinde yaşayan seçmenler, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni özerk bölgeye dahil olup olmayacağına ilişkin oy verdi.

Resmi tatil ilan edilen seçim yerlerinde yerel saatle 15.00'te oy kullanma işlemi son bulurken, Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC) resmi sonuçların 4 günde ilan edileceğini bildirdi.

COMELEC, bölgede yaşayan Müslüman, Lumad, Hristiyan ve yerel halklardan oluşan yaklaşık 640 bin seçmenin oy vermesinin beklendiğini duyurmuştu.

Oylama sonucunda "Evet" kanadının kazanması durumunda BOL kapsamına dahil edilen seçim bölgeleri yeni kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne katılacak.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kuruluyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak İslam hukuku hükümlerinin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.