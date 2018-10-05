Tarihi medrese Millet Kıraathanesi oluyor

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hatuniye Medresesi’ni yapılan yeni düzenlemeyle Millet Kıraathanesine dönüştürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, tarihi Hatuniye Medresesi'nde yapılan çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanıp Millet Kıraathanesi olarak hizmete açılacağını söyledi.

Karaman için çalışmaya, vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği Millet Bahçesi ve Millet Kıraathaneleri projelerini bizler de çok benimsedik ve destekliyoruz. Hatuniye Medresesi bundan sonra Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Buraya gelen vatandaşlarımız çay ve kek ikramı eşliğinde belediye yayınlarından ve çeşitli kitaplardan oluşan kütüphaneyi kullanabilecek, günlük gazeteleri okuyabilecek. Bunun yanında ücretsiz internetten faydalanabilecek. İnşallah bir hafta içerisinde Hatuniye Medresesi’ni yeniden düzenleyip hizmete açacağız."