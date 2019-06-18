Tarihi köşk gözlemevine dönüştürülecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bulunan ve Selçuklu hükümdarlarından 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan Hızır İlyas Köşkü, Kocasinan Belediyesince restore ettirilerek gözlemevi olarak halkın hizmetine sunulacak.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 asırlık geçmişe sahip köşk için planlanan Hıdırellez Gök Gözlemevi Projesi'nin ihale aşaması devam ediyor.

13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan ve Hızır İlyas Köşkü olarak tanınan, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne yaptırılan köşkün bir dönem av köşkü daha sonra da şifahane olarak kullanıldığı biliniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel mirasları koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yapımı 1241-1242'li yıllara dayanan Hızır İlyas Köşkü'nü restore ederek tarihe kazandıracaklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmayla mekanı en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar da şunları kaydetti:

"Av köşkü olarak planlanan yapının daha sonra şifahane olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak tarihe sahip çıkıyoruz ve yapının projelerini tamamladık. Projemiz, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylandı. Önümüzdeki dönemde restorasyon ihalesini yapacağız. Gök Gözlemevi olarak planladığımız çalışmamız, tamamlandığında gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin izlenebileceği bir yapı olacak."