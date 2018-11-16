Tarihi Kentler Birliğinden Kayseri'ye ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve kültür mirasının korunması konusundaki katkıları dolayısıyla Tarihi Kentler Birliğince jüri özel başarı ödülüne layık görüldü.

Büyükşehirden yapılan açıklamalaya göre, Antalya’da düzenlenen YAPEX Fuarı’na Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin Kayseri’de hayata geçirdiği farklı alanlardaki projelerinin yer aldığı Kayseri standı ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 17 yıldır düzenlenen, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödül töreni de YAPEX Yapı Fuarı’nda yapıldı.

Yarışmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesine jüri özel başarı ödülü verildi.