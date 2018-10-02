Tarihi Karatay Han'da çevre düzenlemesi

KAYSERİ (AA) - Bünyan Belediyesi tarafından çevre sağlıklaştırma projesi kapsamında tarihi Karatay Han'ın etrafındaki metruk yapılar temizlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından 1240 yılında yaptırılan Karatay Han'ın etrafında bulunan atıl yapılardan kurtarılarak gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.



Karatay Han'ın çevresinde bulunan evlerin yıkılarak tarihi mekanın daha görünür hale getirildiği belirtilen açıklamada, Kayseri-Malatya karayolunu kullananların tarihi hana daha rahat ulaşması için yollarda da düzenleme yapıldığı kaydedildi.