Tarihi camilerdeki geleneği çocuk hafızlar sürdürüyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de, Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın karısı Mahperi Hatun tarafından 1238'de yaptırılan Hunat Camisi ile Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1135 yılında yaptırılan Cami Kebir'deki mukabele geleneğini Hisarcık Kur'an Kursunda eğitim gören küçük hafızlar devam ettiriyor.

Ramazan ayı boyunca ikindi namazı öncesi başlayan mukabelede 4'er hafız Hunat Camisi'nde ve Cami Kebir'de kendi aralarında sayfaları paylaşarak günde birer cüz ezbere okuyor.

Cami cemaati de çocuk hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i hem takip ederek hem de dinleyerek ramazan ruhunu farklı bir ortamda yaşamanın huzuruna erişiyor.

Kur'an öğreticisi Ahmet Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tarihi camilerde devam eden mukabele geleneğini küçük hafızların gerçekleştirmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ramazan ayının manevi havasına çocuk hafızların ayrı bir renk kattığını belirten Demirezen, şunları kaydetti:

"Tarihi camilerimiz Cami Kebir ve Hunat'ta Hisarcık Kur'an Kursu öğrencilerimiz mukabele geleneğini sürdürüyor. Mukabele okuyan öğrencilerimiz hafızlığını bitirmiş, üzerinden tekrar geçerek sağlamlaştırmış kardeşlerimiz. Öğrencilerimiz önlerinde Kur'an-ı Kerim olmadan ezbere okuyor ve yanındaki arkadaşları da takip ediyor. Tabi cemaatin takip edebileceği şekilde de okuyorlar. Mukabele okuyan toplam 40 öğrencimiz var ama Cami Kebir'de 4 hafızımız okuyor. Bu hafızlarımız günlük 5'er sayfadan 20 sayfayı okuyor. Aynı şekilde Hunat Cami'sinde de 4 öğrencimiz var. 10-11 yaşlarındaki küçük hafızlarımız tarihi camilerimizde mukabele geleneğini devam ettiriyorlar."

- "Kur'an bizlere huzur veriyor"



Çocuk hafızlardan Vatan Sayim de mukabelede zorluk çekmediklerini ve severek camiye gittiğini söyledi.

Mukabele okumanın hafızlığını pekiştirmeye yardımcı olduğunu anlatan Sayim, şunları kaydetti:

"Tarihi camilerden Cami Kebir'de 4 arkadaşımızla beraber mukabele okuyoruz ve günde 1 cüz bitiriyoruz. Kuran okuduğumuz için mutluyuz. Kuran bizlere huzur veriyor. Tabi ailelerimiz de bizimle gurur duyuyor. Bu yaşta burada mukabele okuduğumuz için cemaat de bize ilgi gösteriyor. 'Aferin' diyorlar."



Hafızlardan Şakir Sezer ise mukabele okumaktan çok mutlu olduğunu ve ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.