Tarihi camide hatimle namaza saf tutuyorlar

SİİRT (AA) - Siirt'te hatimle teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar, 890 yıllık Ulu Cami'ye giderek ramazan ayının manevi havasını yaşıyor.

İl Müftülüğünce başlatılan uygulama ile kentteki Ulu ve Ensar Camilerinde "onbir ayın sultanı ramazan"da teravih namazının yanı sıra hatim sevabından yararlanmak isteyen vatandaşlar için hatimle teravih namazı kıldırılıyor.

Türkiye'nin en eski camilerinden biri olan ve minaredeki kitabeye göre 1129 yılında yaptırılan, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan Ulu Cami, ata yadigarı olmasının yanı sıra hatimle kılınan namaz dolayısıyla da ramazanda ilgi görüyor.

Camide hatimle teravih namazlarını, İl Müftüsü Ahmet Altıok ve görevlendirilen 6 hafız kıldırıyor.

"Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyoruz"

İl Müftüsü Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Peygamber'in büyük önem verdiği hatimle teravih namazını kentteki tarihi Ulu Cami ile Ensar Camisi'nde kıldırma kararı aldıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin içinde bulunduğu ramazanın "onbir ayın sultanı" olduğunu vurgulayan Altıok, Kadir Gecesi'nin de bu ayda idrak edildiğini anımsattı.

Altıok, ramazanı dolu dolu geçirmenin önemine işaret ederek, "Ramazan dışında bir harfe, bir zikre 10 sevap verilirken Ramazan-ı Şerif'te bire bin, Kadir Gecesi'nde ise 30 bin sevap veriliyor. Biz de bu mübarek ayın faziletinden azami derecede istifade etmek için bu sene ilimizde Ulu ve Ensar Camilerimizde hatmi şerifle, yani her gece bir cüz olmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyoruz." diye konuştu.

Cuma namazlarını kendisinin kıldırdığını dile getiren Altıok, bundan sonraki süreçte hatimle teravih namazı kıldırılan cami sayısını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Altıok, herkesi bu namaza davet ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki senelerde şu gördüğümüz nur yüzlü pırlanta, geleceğimizin teminatı, istikbalimiz olan dünya ve ahiret yüzümüzü ak edecek, bizlere şefaatçi olacak bu gençlerimizle namazımızı eda edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda en az 4-5 camide talebelerimizden müteşekkir hatimle namaz kıldırmayı hedefliyoruz. Peygamber Efendimiz ramazanda her sene Hazreti Cebrail ile karşılıklı mukabele yapmış, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur."

"Hatimle teravih namazı camimize ayrı bir maneviyat katmıştır"

Cami imam hatibi Nezir Obut, ramazanı tarihi camide en iyi şekilde geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Obut, "Tarihi camimiz, mimari özelliğinin yanı sıra hatimle teravihle de vatandaşlardan ilgi görüyor. Camimizde uzun aradan sonra ilk defa hatimle teravih namazı kıldırılıyor. Hatimle teravih namaz camimize ayrı bir maneviyat katmıştır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Vechettin Sobacı da herkesin Selçuklu döneminden kalan camiyi görmesi gerektiğini dile getirdi.

Sobacı, camide hatimle namaz kılmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Yüce Rabb'imiz gelecek senelerde de hatimle namaz kılmayı nasip etsin. Ramazanın devletimize ve milletimize huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.