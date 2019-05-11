ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarihi alanları ön plana çıkarıp turizme açmak istediklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda Yavaş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ile makamında görüştü.

Büyükelçiler, Yavaş'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Görüşmelerde başkente yönelik projelerini anlatan Yavaş, Ankara'yı daha da güzelleştirmek istediğini belirterek, "Özellikle tarihi alanlarımızı ön plana çıkarıp turizme açmak istiyoruz. Turistler, güzel mekanlar ister. Ne kadar güzelleştirirsek, Ankara'da yaşayanlar da buralardan yararlanacaklar. Özellikle termal turizmle başlamak, İpek Yolu turizmi ile de devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bunlar için gerekli altyapının bulunduğunu ifade eden Yavaş, "Daha çok yeşil alan, ailelerin yararlanabileceği piknik ve gezinti alanları, toplu taşımaya ağırlık vereceğiz. Özellikle metro ve raylı sistemleri öne çıkaracağız. Ben yapılabileceğine inanıyorum. O zaman kentler yayaların olacak, araçların değil." değerlendirmesinde bulundu.





