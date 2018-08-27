"Tarifeli tırmanış"la Erciyes Dağı'nda zirve yapıyorlar

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Güneşin doğuşunu 3 bin 917 rakıma sahip Erciyes Dağı'nın zirvesinde izlemek isteyen doğaseverler için "tarifeli zirve tırmanışı" etkinliği düzenleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından üç yıldır yaz döneminde düzenlenen tarifeli zirve tırmanışı, her hafta sonu gerçekleştiriliyor.

Her yaştan doğaseverin katılabildiği tırmanış, profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılıyor.

Tekir bölgesinde toplanan katılımcılar, Erciyes AŞ'nin 2 bin 900 rakıma sahip Çobanini kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan doğaseverler, güneşin doğuşunu Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesinde izleme imkanı buluyor.

Doğa tutkunları etkinlikten 150 liraya faydalanabiliyor.

Erciyes AŞ Sportif Faaliyetler Şefi Ali Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın olduğu gibi Erciyes Dağı'nda yazın da sportif faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki dağlarda bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Karakulak, şöyle konuştu:

"Tarifeli zirve tırmanışlarının üçüncü yılındayız. Kayseri dışından Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi kentlerimizden ayrıca yurt dışından gelen dağcılarımız var. Her hafta sonu Erciyes AŞ'nin yönetim binasının önünde toplanıyoruz. Mekanik araçlarla kamp alanına çıkıyoruz. Burası Çobanini mevkisi, burada mola veriyoruz. Akşam ateşte yaptığımız saç kavurmayı yiyoruz. Yemeğin ardından teknik toplantı yapıyoruz. Erciyes Dağı'nın artısını, eksisini misafirlerimize anlatıyoruz. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Gece saat 02.30'da rehber eşliğinde zirve tırmanışına başlıyoruz. Kamp alanında kurulu çadırlarımız var, ulaşım sağlıyoruz. Jeneratör getirip dağ başında elektrik imkanı sağlıyoruz. Her saat sıcak çayımız var ve tüm bunlar çok hesaplı. Şu anda iki haftalık faaliyetlerimiz doldu."

Doğaseverleri Erciyes'e davet eden Karakulak, "Kamp yaptığımız 2 bin 900 rakımlı Çobanini Vadisi karanlık bir bölge. Samanyolu galaksisini ve yıldız kaymalarını izlemek için insanlar buraya akın ediyor." dedi.

Karakulak, bugüne kadar 600'den fazla kişinin etkinlik kapsamında zirve yaptığını, çoğunun ilk kez bu kadar yüksek rakıma çıktığını söyledi.

- "Profesyonel ekiple tırmanıyoruz"

Konya'dan tırmanışa katılan üniversite öğrencisi Mustafa Eker de daha önce kendi imkanlarıyla zirveye çıkmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

Zirveye ulaşmanın zor olduğunu ifade eden Eker, "Tek başına zirve kolay değil. Burada profesyonel bir ekiple tırmanışa geçiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da bir şirkette yöneticilik yapan ve 3 arkadaşıyla zirve tırmanışına katılan Serhat Özaydın ise daha önce Uludağ'a tırmandıklarını belirtti.

Özaydın, "Ortam çok güzel, kampa gelenler mutlu. Zirveye tırmanacağız. Biraz soğuk, ağustos ayındayız ama hava 4-5 derece. Güzel bir tırmanış olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhan Sapanca ise tırmanışa Denizli'den katıldığını ve ikinci kez Erciyes'te zirve yapmak için geldiğini söyledi.

Tarifeli zirve tırmanışlarını yakından takip ettiğini vurgulayan Sapanca, "Ortamımız çok iyi. Her şey bizim için hazırlanmış durumda. Rehberlik var, yemek ve kumanyalarımız hazır." dedi.

Kayseri'de yaşayan İlyas İlhan da Erciyes AŞ'nin sağladığı imkanlarla zirveye tırmandıklarını belirterek, dağcılıkla ilgilenen herkese bu tecrübeyi yaşamalarını önerdi.