Taraklı yarıyıl tatilini 'sakin ve sessiz' geçirmek isteyenleri bekliyor

SAKARYA (AA) - 2013 Yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonu seçilen, merkezi İtalya'da bulunan sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerindeki Hacı Atıf Hanı, Fenerli Konağı, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örnekleri, bozulmamış tarihi dokusu, tahta kaşık ve Taraklı bezinden yapılan hediyelik eşyaları ile dikkati çekiyor.

Tarihi konakların yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu mimarilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan, devre mülk sistemiyle işletilen tesisin de yer aldığı Taraklı, yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

Metropol kentlere yakın olması ve doğal güzelliği dolayısıyla tercih edilen ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 100'ün üzerindeki korumaya alınan tarihi yapıları gezebiliyor.

"İnsanların 5 dakikalık huzur aradığı bir dünyada gelip görülmesi gereken bir yer"

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin sokaklarında yürürken insanların tarihi dokuyu ve ruhu hissedebileceği ender yerlerden olduğunu söyledi.

İlçenin hem kış hem de yaz döneminde doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra sakin ve sessiz oluşuyla tercih edildiğini belirten Pilavcı, Taraklı'yı tanımanın her şeye değeceğini ifade ederek, vatandaşları ilçeye davet etti.

Yarıyıl tatili için rezervasyonların arttığına dikkati çeken Pilavcı, "Taraklı'ya her gelen tekrar geliyor, bu bizi memnun ediyor. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ki her yıl tekrar geliyorlar. Yeni yaptığımız restorasyonlarla daha da iyi olacak." dedi.

Pilavcı, büyük şehirlere eşit mesafede olan ilçenin ulaşım konusunda da kolaylıklar sunduğunu dile getirdi.

"Sessizliğin sesinden başka bir şey duymayacaksınız"

İstanbul ve diğer büyük şehirlerde çok katlı binalara sıkışan insanları ilçeye beklediklerine işaret eden Pilavcı, "İnsanların 5 dakikalık huzur aradığı bir dünyada bence gelip görülmesi gereken bir yer. Herkesi sömestirde Taraklı'ya bekliyoruz." diye konuştu.

İlçede sessizliğin hakim olduğunu vurgulayan Pilavcı, "Burada sabahları yürürken sessizliğin sesinden başka bir şey duymayacaksınız. Burada o kadar huzurlu bir ortam var ki, onun için buradan vazgeçemiyoruz. Belki parayı başka yerde kazanabilirsiniz, her yerde yaşayabilirsiniz ama bu huzuru, sakinliği ve sessizliği başka bir yerde bulamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.