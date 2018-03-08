Taraftar grubu büfede taşkınlık çıkardı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, mola verdikleri tesiste taşkınlık çıkaran Adanaspor taraftarına polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'un başkentte Ankaragücü ile oynayacağı maça giden Adanaspor taraftarlarını taşıyan otobüs, E-90 Karayolu Makas mevkisindeki market önünde mola verdi.

Burada market sahibi Mustafa Duru, aldıkları içeceklerin ücretini vermediğini ileri sürdüğü taraftarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği taraftarları otobüslerine bindirdi.

Market sahibi Duru, gazetecilere, dükkana 30-40 kişilik taraftar grubunun girdiğini ve alışveriş yapmaya başladığını söyledi.

Taraftarın aldıkları ürünlerin ücretini vermediğini öne süren Duru, "Taraftarlar aldıklarıyla para vermeden çıkmaya başladılar. 'Durun' deyince de 'Biz zorla alırız, asarız, keseriz.' dediler. Biz de müdahale etmeye başladık. Kalabalık olunca da polise bilgi verdik." dedi.