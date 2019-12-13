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Tapuda e-Devlet dönemi

Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden "e-Devlet" üzerinden alınabilecek.

Genel 13.12.2019, 10:42
Tapuda e-Devlet dönemi
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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-Devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-Devlet" üzerinden alınacak.

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-Devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

#türkiye
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