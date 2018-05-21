Tapu Kadastro teşkilatının kuruluşunun 171. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Tapu Kadastro teşkilatının 171. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20. Bölge Müdür Vekili Erol Er ve beraberindekiler, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Er, 21 Mayıs 1847 tarihinde "Defterhane-i Teşkilatı" adıyla kurulan Tapu Kadastronun 171 yıldır başarıyla hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Kurumlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olduğunu hatırlatan Er, "Taşrada 24 bölge müdürlüğümüz ve 81 kadastro müdürlüğümüz olmak üzere 19 bin personelle yılda yaklaşık 8 milyon işlemle 20 milyon vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. 20. Bölge Müdürlüğümüzün yetki alanları Sivas ve Tokat ilini kapsamaktadır. Sivas'ta 17, Tokat'ta ise 12 tapu müdürlüğümüz bulunmaktadır." dedi.

Tapu Kadastro teşkilatının önemli bir kuruluş olduğunu belirten Vali Gül ise şunları kaydetti:

"Tapu Kadastro köklü bir teşkilat. Devletin en önemli işlerinden biri de tapuları, mülkiyetleri muhafaza etmek. Dolayısıyla tapu kayıtları çok önemli. Son yıllarda Tapu Kadastrodaki işlemlerin hızının giderek artması vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlıyor. Tapu Kadastro Sivas'ta en büyük sorunu hizmet binası, binalarımızın tamamı hemen hemen yenilendi. Buranın da arsa sorunu çözüldü gibi. Yeni binası yapıldığında vatandaşımıza daha kaliteli ve daha iyi şartlarda hizmet verilecek bir ortam olacak. Sizleri ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum."