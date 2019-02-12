Tanzim satış noktalarına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze-meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktaları yoğun ilgi görüyor.

Küçükçekmece Halkalı meydanında mobil araçlarda kurulan tanzim satış noktasına, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Domates, patates, patlıcan, soğan, biber ve salatalık gibi sebzeleri ucuza alabilmek için sabah erken saatlerde satış noktalarına gelerek sıraya giren vatandaşlar, söz konusu uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.

Küçükçekmece'deki tanzim satış noktasında görevli Yunus Elibol, bu noktada kredi kartı ile satışın da yapılabildiğini belirtti. Elibol, ucuz satış nedeniyle vatandaşın satış noktasına büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Beylikdüzü'nde ise sağanak yağmura rağmen vatandaşlar, tanzim satış noktasına gelerek alışveriş yapıyor. Satış noktalarında kurulan mobil araçlarda ise halka çay ikram ediliyor.

Kurulan tanzim satış noktalarında domates kilosu 3 TL, patates 2 TL, patlıcan 4,5 TL, soğan 2 TL, biber 6 TL ve salatalık 4 TL'den satılıyor.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk