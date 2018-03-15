Taner Yıldız, Afrin şehidinin evini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekatta şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25), Kayseri'nin Talas ilçesindeki evini ziyaret etti.

Şehidin Talas ilçesindeki evini ziyaret eden Yıldız, ziyaret sonrası gazetecilere açılama yaptı.

Yıldız, şehidin naaşının ailesinin kararıyla Erzurum'a defnedileceğini aktardı.

Vatan mücadelesinin her zaman devam edeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Erzurum'daki şehitliğe defnedilecek. Her zaman minnet, şükran ve rahmetle andığımız şehitlerimizi Muhammed Kır vesilesiyle bir kez daha anıyoruz. Bu ülkenin varlığına, bütünlüğüne, sınırlarına inanmış askerimiz, polisimiz, jandarmamız bütün güvenlik güçlerimiz, Afrin'de bunun mücadelesini veriyorlar. PKK'nın zaman zaman sevimli gösterilmek istenen yüzünün ne kadar vahşi olduğunu bir kez daha burada anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak üzere hem dinine hem milletine hizmet eden bir askeri şehit ediyorsunuz. Yiğitçe vuruşma olan şeyler zaten söz konusu değil. Sadece bu bizim askerlerimiz için söz konusu. O yüzden bu mücadelede kesinlikle Türkiyemizin istikbali adına kazanmış olarak buradan çıkacağız."