TANAP'tan gelen hibe ile okulun dış cephesi yenileniyor

KIRIKKALE (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında hibe desteği alan Karakeçili İlkokulunun dış cephe kaplaması yapılıyor.

Okul Müdürü Haydar Duruakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Desteği kapsamında, okula 178 bin 885 lira hibe desteği sağlandığını anımsattı.

Bu hibenin 95 bin 500 lirası ile okulun dış cephe kaplamasının yapımına başladıklarını ifade eden Duruakan, "Dış cephenin yapılması ile okulumuzun ısınma sorunu çözüme kavuşacak ve büyük oranda yakıt tasarrufu sağlayacağız. Kalan tutar ile de okulumuzun sıra, masa, bilgisayar ve fotokopi makinesi alımını gerçekleştirerek okulumuzun ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olacağız. Her ihtiyacı devletten beklemek doğru değil. Eğitime destek veren kişi veya kuruluşlara müracaat edip projelerimizi hazırlayarak okulumuzun ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

İlçede Atatürk Ortaokulu 185 bin 418 lira, Karakeçili İlkokuluna 178 bin 885 lira hibe desteği sağlanmıştı.