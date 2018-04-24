TANAP'tan Bahadın'a 96 bin lira hibe

YOZGAT (AA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Sorgun'a bağlı Bahadın Salur, Gümüşkavak, Muğallı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifince hazırlanan projeye 96 bin lira hibe destek alındı.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje kapsamında bu bağışın yapıldığını ifade ederek, "Bahadın Salur, Gümüşkavak, Muğallı Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından proje hazırlanıp TANAP yönetimine sunulmuştu. Projemiz değerlendirmeye alınmış ve kabul edilmiştir. Kooperatif Başkanımız Cemal Dirican TANAP ile sözleşmeyi imzaladı. TANAP’ın Sosyal Sorumluluk Hibe Projesi çerçevesinde yaptığı bu bağışı yine kooperatifimizde kullanacağız." dedi.

Özcan, alınan destek ile proje kapsamında bir süt toplama aracı ve 2 adet süt tankı alacaklarını ifade ederek," Böylelikle daha fazla köyden süt toplama olanağına kavuşmuş olacağız. Bugün itibarıyla 22 köyün sütünü toplayan ve Sorgun ilçesinin tek süt toplama merkezine sahip olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz gelişimini sürdüreceği gibi üreticilerimize de daha fazla katkı sağlamış olacak." diye konuştu.



Özcan, TANAP'ın proje çağrısına 17 projenin katıldığını ve sadece ikisinin kabul edildiğini de sözlerine ekledi.