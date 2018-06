'TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktı'

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

Törene, Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, paydaş ülkelerin enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar da iştirak etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TANAP tören alanına gelişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak karşıladı.Tören alanının girişinde yabancı ve Türk konukları, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler karşıladı.Erdoğan, tören öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının yerlerini almalarının ardından başlayan törende davetlilere, TANAP'a ilişkin tanıtım filminin izletildi."TANAP, çok taraflı işbirliğinin nişanesidir"Burada konuşan Erdoğan, sözlerine "Bugün, bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." diyerek başladı.Erdoğan, alandaki konuklara, "Siz dostlarımı, böylesine stratejik bir projenin açılışı vesilesiyle Eskişehir'de misafir etmekten şahsım ve milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde seslendi.Bu devasa projenin, planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları gönülden kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkelerle şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.Bu açıdan TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle İlham Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı, ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor."'Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TANAP ile Türkiye'nin transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldiğini bildirdi.Erdoğan, "Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür." dedi.TANAP'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak vizyonun en son meyvesi olduğunu dile getiren Erdoğan, TANAP'ın aynı zamanda devreye alacakları yeni projelerin de müjdecisi olduğunu söyledi.Erdoğan, TANAP'ın başlangıç kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz olduğunu bildirerek, "Bunun 6 milyarı Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor... TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.TANAP'ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolünün olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatının Haziran 2019'da yapılmasının planlandığını bildirdi."Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimizle ülkemizin önemli bir eksikliğini gidermiş olduk." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücünü 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata yükselttiklerini belirtti."Müslümanları hedef göstermenin hiç kimseye faydası yok"Türkiye olarak Avusturya hükümetinin yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce aklıselime dönmesinde fayda gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Müslümanları hedef göstermenin, yabancı düşmanlığını kışkırtmanın, ibadethanelerin kapısına kilit vurmanın hiç kimseye faydası yoktur. Gerilim politikalarından siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktik, basiretsizlik, ateşle oynamaktır." dedi.Erdoğan, şunları kaydetti:"Yabancı karşıtı ve İslam düşmanı akımlar maalesef giderek sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli çıkarlar uğruna kimi Avrupalı siyasetçiler de adeta yangına körükle gidiyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı Avrupa devletlerinde yaşayan bir ülke olarak bu kötü gidişattan son derece rahatsızız... Avrupa'daki toy siyasetçiler, insanların sinir uçlarına dokunan manevralar yapmadan önce kendi tarihlerine bir baksınlar ve oradan da bir ders alsınlar."