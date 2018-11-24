Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

ANKARA (AA) - Ankara'da oto tamir ve bakım servisinde bulunan bir minibüs yandı.İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1560. Sokak'ta bir oto tamir ve bakım servisinde iş yeri sahibi Hikmet Ö'ye ait 06 GF 2224 plakalı minibüs elektrik...