Taliban ABD ile görüşecek

KABİL (AA) - ABD'nin 2014'te serbest bıraktığı üst düzey Taliban yöneticileri, örgütün Katar'daki ofisinde yeniden çalışmaya başlarken, Taliban'ın ABD yönetimiyle görüşmeye hazırlandığı bildirildi.

Taliban örgütü sözcüsü Zabihullah Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Taliban'ın elinde rehin tutulan ABD askeri Bowe Bergdahl karşılığında serbest bırakılan 5 üst düzey örgüt yöneticisinin Afganistan'da barışın sağlanması için ABD ile doğrudan müzakere masasına oturmak üzere Katar'daki Taliban ofisinde çalışmalarına başladığını söyledi.

Mücahit, barış görüşmelerinin önce ABD ile yapılacağını öne sürdü.

Afganistan'da yayım yapan Vaisa gazetesi, 5 örgüt yöneticisinin, Taliban lideri Molla Haybatullah Akundzade'nin talimatı üzerine Afganistan hükümeti ile örgüt arasındaki barış görüşmelerinde yer alacağını belirtti.

Serbest bırakılanların barış görüşmelerindeki rolü

Taliban örgütünün Ceyşul Müslimin Grubu eski lideri Sayed Akbar Aga, AA'ya yaptığı açıklamada, söz konusu örgüt yöneticilerinin müzakere için çalışmaya başlamasının barış için büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Müzakerelere katılan örgüt yöneticilerinin Molla Fazel, Hayrullah Hayirhah, Abdul Hak Vasik, Molla Norullah Nuri ve Muhammad Nabi Ömeri olduğunu ifade eden Aga, söz konusu kişilerin daha önce örgütün üst kademelerinde görev yaptığını aktardı.

Aga, bu kişilerin barış görüşmelerinde yer almasının ülkede istikrarın sağlanması için yeni umutlar doğurduğunu bildirdi.

Afgan makamları umutlu

Afganistan Yüksek Barış Şurası Üyesi Muhammed Amin Vukad, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlaması yönünde ABD'nin kararlılığını vurguladı.

Taliban ile görüşmelerin başlaması için çok büyük adımlar atıldığını dile getiren Vukad, süreçten umutlu olduklarının altını çizdi.

Vukad, ülkede barışın tesisi için yapılan her türlü çalışmadan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetinin, geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.