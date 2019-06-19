Talas'ta stratejik plan çalışması

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinde 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamamlanacak çalışmayla Talas'ın gelecek beş yıldaki faaliyetlerinin yer alacağı yol haritası belirlenecek.



Çalışmayla ilgili konferans salonunda düzenlenen toplantıya Talas Belediye Başkanvekili Ümit Dilci, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, sözlerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamıyla ve konuya gösterdiği önemi anlatarak başladı.



Güngör, stratejik planın Talas Belediyesinin gelecek yıllarda yapacağı faaliyetler açısından önemine dikkat çekerek, "Bu çalışma belediyemizin yol haritası açısından büyük önem arz ediyor. Bunun için bütün birimlerdeki arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Buradaki hedefimiz en kısa sürede en iyi şekilde yol haritamızı belirleyip çalışmalarımızı yürütmek. Planlayacağımız her proje, bütün göstergeler bizim gelecekteki yol haritamızı belirleme ve bütçemizi ayarla açısından tutan da yapılacak faaliyetleri yıllara yayarak nasıl hareket edeceğimize kadar ana temeli oluşturacak." ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Uzmanı Yılmaz Öztürk ise stratejik planlamanın önemini, kamudaki yerini, kamudaki stratejik planlamanın hukuki dayanağı ve sürecin aşamaları gibi konularda bilgiler verdi.