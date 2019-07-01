Talas'ta çocuklar için yeni oyun grubu kuruldu

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından ilçe genelinde çocuklar için parklara 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkların toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçları gidermesi noktasında planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı ortamda ve güven içerisinde eğlenebileceği, gençlerimizin aletlerle spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği, adeta bir buluşma noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı her zaman artmaktadır. Parklarımız aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak güvenlik standartları çerçevesinde oyun gruplarıyla donatılıyor. Oyun gruplarının kontrolleri rutin olarak yapılmakta olup, herhangi bir problem halinde 437 00 55 nolu telefondan dahili 153'ü arayarak Beyaz Masa'ya bildirilmesini rica ederiz."