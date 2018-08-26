Talas Sosyal Yaşam Merkezi açılışa hazır

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde yaptırılan sosyal yaşam merkezinin açılışa hazır olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Sosyal Yaşam Merkezinin yapımı tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Spor AŞ, KAYMEK ve KAYTUR hizmetlerini bir arada barındıran merkez, toplam 5 bin 247 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor.

Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı iki yüzme havuzunun bulunduğu merkezde, ikişer spor salonu, buhar odası, sauna, 8 adet derslik, 2 bilgisayar dersliği, kreş, oyun odası gibi birimler ile dış mekana açılan 300 metrekarelik bir kafeterya yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, merkezi yakında Talaslılarla buluşturacaklarını belirtti.