Talas Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi son dönemlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına canlılık katmaya devam ediyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, film festivalinden devlet halk dansları gösterisine, antika günlerinden konserlere kadar belediye birçok önemli etkinliğe imza atıyor.

7. Kayseri Film Festivaline ev sahipliği eden Talas Belediyesi, kentte film dolu 4 gün yaşanmasına vesile oldu.

Çok sayıda oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sinema yazarı film festivali dolayısıyla 4 gün boyunca Kayseri ve Talas'ı tanıma imkanı buldu.

Talaslılar ayrıca Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun "Zafere Doğru' isimli gösterisine yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Talas'ta Zekai Tunca konser verdi.

Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Zekai Tunca ile eğitim camiasını Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde buluşturan Talas Belediyesi, öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tasavvuf Musikisi'nin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Kemiksiz de yine bu dönemde sahne alarak sevilen ilahi ve kasidelerini Kayserililer için seslendirdi.

Talas Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik olan antika günleri de giderek büyüyor.

Her ayın ikinci pazar günü Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan Antika Pazarı'nda antikacılar ile kolleksiyonerler ve antika meraklıları bir araya geliyor.

Yapılan kültür sanat etkinliklerini değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yaştan ve her kesimden insana hitap edecek kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Yalçın, "Hem Talas'ın hem de bir anlamda şehrin kültür sanat hayatına renk katacak, insanların özellikle akşamları birkaç hoş saat geçirebilecekleri faaliyetler düzenlemek için çaba sarf ediyoruz. Film festivalinden konserlere, halk dansları gösterisinden anma programlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da buna benzer etkinliklere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.