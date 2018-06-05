Taksim'e 'otel konforu'nda hastane

İSTANBUL - Hatice Şenses

Kamuoyunda "Taksim İlk Yardım" olarak da bilinen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eski binasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından yıkılarak yerinde dönüştürüldü.

İnşası tamamlanan yeni hastanede, şu anda 16 branşta 20 hekim tarafından poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Hastanenin birkaç hafta içerisinde tam kapasiteyle çalışması planlanırken, acil sağlık hizmetlerinin de kısa süre içerisinde sunulması hedefleniyor.

Modern mimarisiyle de dikkati çeken hastane, vatandaşlara otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

"Aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldı"

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin Türkiye'nin en köklü sağlık kurumlarından olduğunu söyledi.

Öztürk, hastanenin yerinde dönüşümle yeniden inşa edildiğini aktararak, "2013'te Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştık, orada hizmete başlanmıştı. Bu kadar köklü bir hastane olup da yerinde dönüştürülen belki de ilk hastaneyiz. Tekrar hizmete başladık. Birkaç hafta içerisinde acil ve diğer birimlerimizi de açıp tam kapasite çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Önceki hastanenin 250 yataklı olup, 18 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu, şimdi ise aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Yani neredeyse 3 kat kadar alan arttı ama yatak sayısı değişmedi. Hastanemiz, daha çok konfor ağırlıklı ve hastane personeline, günümüzün yapı standartlarına uygun şekilde planlandı. Bu açıdan son teknolojinin getirdiği akıllı bina konseptine uygun bir yapı. Bu bölge halkına güzel bir hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bölge nüfusu çok değişken. Yabancı nüfusunun çok fazla olduğu bir bölge. Buraya konsepti, dizaynı iyi olan bir hastane gerekliydi. Bakanlığımız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra böyle bir hastaneye karar verilmiş. Acili günümüzün uluslararası standartlarına uygun şekilde dizayn edildi. Acilin ağırlıklı olduğu ama diğer branşların da eğitim ve araştırma fonksiyonlarına uygun hale dönüştürüldüğü bir hastane konseptindeyiz."

"Yaklaşık 10 günde 3 bin hasta başvurdu"

Doç. Dr. Öztürk, şu anda poliklinik hizmetlerine başlandığını, 16 branşta 20 hekimin hizmet sunumu gerçekleştirdiğini anlatarak, "Yaklaşık 10 günlük süreçte yaklaşık 3 bin hastayı tetkik ettik. Zaman içerisinde bunlar artacaktır. Tüm polikliniklerimizi zamanla aktive edeceğiz. Tam kapasiteye birkaç hafta içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Bize gelen tepkilerde de vatandaşlarımız çok memnun. 'Burası AVM mi, otel mi oldu?' diyerek içeri girenler var. Geçenlerde 'AVM kıvamında bir hastane olmuş' diyen oldu. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gerçekten bu bölgenin halkı da başka hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Gerçekten büyük bir boşluğu dolduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, nisan ayında çıkan yangın sonucu hasar oluşan Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tadilat çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.