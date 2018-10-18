KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliği, ticari taksilerde güvenilir hizmet alımına ilişkin genelge yayımlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe, ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araçta yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İl İdaresi, Kabahatler, Karayolları Trafik, Türün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki kanunların ilgili maddeleri uyarınca emre aykırı davranış konulu genel emrin yayınlandığı vurgulanan açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin kurallara uyması gerektiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması, ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve/veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollüyken araç kullanılması, yasaktır.

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur."