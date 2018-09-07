Tahirinili besiciler hayvanlarını sulayabilecek

KAYSERİ (AA) - İncesu ilçesinin kırsal yerleşimlerinden Tahirini Mahallesi'nde hayvansal sulamada sıkıntı, açılan sondaj kuyusuyla giderildi.

Tahirini Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan besicilerin yaşadığı su sorununun çözümü amacıyla İncesi Ziraat Odası katkılarıyla mahallenin 7 kilometre ilerisinde belirlenen noktada sondaj kuyusu açıldı.

Açılan kuyuyla hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorun giderildi.

Mahalle Muhtarı Ali Osman Tupal, kuyunun açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mahallenin geçiminin büyük çoğunluğunun hayvancılıktan sağlandığını söyledi.

Mahallelerinin 24 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belirten Tupal, şunları kaydetti:

"Mahalle halkı bu hayvanlarına su bulmakta zorluk çekiyordu. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri buydu. Ziraat Odası Başkanlığı ve köylülerimiz el birliği ile yerin 253 metre altına sondaj çalışması başlattı. Hayvanlarımız bu sayede suya kavuştu, artık köye inmeden dağlarda su sıkıntılarını giderebilecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Törene, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Şekerbank İç Anadolu Tarımsal Kalkınma Bölge Müdürü Mehmet Kalem ile çeşitli oda başkanları da katıldı.