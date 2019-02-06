Tahir Nursaçan, OSB başkanlığına adaylığını açıkladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kayseri OSB toplantı salonunda kentte bulunan basın mensuplarıyla bir araya gelen Nursaçan, 4 yıl önce göreve geldiklerini, bu süreçte birlik beraberlik içeresinde, yenilikçi bir yönetim tarzıyla Kayseri OSB'de önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları istişare neticesinde 1 Mart'taki olağan genel kurulda aday olma kararı aldığını belirten Nursaçan, "Önümüzde bir yerel seçim var. 3 aydır sanayicimizde bazı kıpırdanmalar söz konusu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla yaptığımız istişarelerde görevimi uzatma konusunda fikir birliğine vardık ve seçimi 1 Mart'ta yapmaya karar verdik. Tabi ki biz de adayız. Çünkü 4 yıllık süre içerisinde yönetim kurulundaki dava arkadaşlarımla birlikte ülkemize, milletimize yararlı faaliyetler yaptık. Bunun devamını getirmek istiyoruz." dedi.

- Savunma sanayi tesisi çalışmaları

Kayseri'ye mühimmat üretimi yapacak bir savunma sanayi tesisi kurulması için ciddi çalışma içerisine girdiklerini dile getiren Nursaçan, şunları kaydetti:

"Ön yeterliliği olan bir firmayla da işbirliğimiz vardı. Bakanlığımız Kayseri OSB ile birlikte ön yeterliliği olan firmayla işbirliğimizi de uygun gördü. Şu anda teknik ekip Ankara’da çok ciddi bir şekilde çalışma yapıyor. Ciddi bir davetiye aldık. Ama önümüzde bir ihale süreci var. Bu süreçten sonra önümüzde 1 buçuk yıllık zorlu, devletimizin milli bekası için savunma sanayimize Kayseri OSB'den adım atmış olacağız. Projeyi İncesu'da güney çevre yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde 300-400 dönüm üzerinde hayata geçireceğiz. Elbette ikinci aşama 3 milyon, 5 milyon metrekarelik bir alanda savunma sanayine yönelik bir organize sanayi bölgesi kurulması yönünde olabilir. Devletimize de teşekkür ediyorum. Kayseri OSB önemseniyor. Biz bu yatırımı yapacak güce sahibiz."

Görevde oldukları sürede Kayseri OSB'ye yeni hizmet binası, 10 bin kişilik cami gibi eserler kazandırdıklarını, bunlar arasında en önemli projenin güneş enerjisi santrali olduğu aktaran Nursaçan, "Tarihi hizmetlerden biri şehrimizi taçlandıran, son 1 ay içerisinde 4 megavat daha ilave ederek 55 megavata tamamladığımız güneş enerjisi santralimiz. Bu santralle 11 milyon dolarlık bir gelir sağlamış olduk." diye konuştu.

- Dubai ve Bosna Hersek'e dış ticaret merkezi

Kayserili sanayicilerin ürünlerini dünya pazarına satabilmesi için dış ticaret merkezleri kurmaya başladıklarını ifade eden Nursaçan, "Araştırmalarımız sonucunda, Bakanlığımızın da ilgili araştırmalarını inceleyerek ihracatta en önemli merkezlerden birinin Dubai olduğunu öğrendik. Bir de kardeş coğrafya Bosna Hersek vardı. Şu anda bu iki merkez üzerindeki çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Ama Dubai bir adım önde gidiyor." şeklinde konuştu.