TAGEM ve Kayseri Şeker Fabrikasından tohum ıslahı projesi

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kayseri Şeker buğday ve arpa Islahı projesinde ekimlere başlandığı bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan açıklamaya göre, genetik kaynaklar, Ar-Ge ıslah çalışmaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yeni tohum çeşitleri geliştirilmesi ve tarımda söz sahibi olunması hedefleniyor.

Bu kapsamda TAGEM-Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü tarafından tarımsal ıslah projesi kapsamında yürütülmekte olan ve Kayseri Şeker'e ait Pazarören bölgesinde 50 dekar araziye 30 çeşit tescilli ve tescile aday buğday ile arpanın deneme ekimleri yapıldığı kaydedildi.