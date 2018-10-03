Taekwondo ustaları Türkiye’de buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Taekwondo Poomsae’de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ve Extreme Taekwondo’nun mucidi Güney Koreli Shin Min Cheol, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Türkiye’nin ustasını bulmak için bir araya geliyor.



Red Bull açıklamasına göre, Extreme Taekwondo’nun mucidi Shin Min Cheol, Türkiye’ye geliyor. Yaptığı inanılmaz hareketlerle büyük yankı uyandıran ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Güney Koreli sporcu, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Taekwondo Poomsae’de Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kübra Dağlı ile birlikte Türkiye’nin ustasını arayacak.



Yaklaşık 1 aydır sosyal medya üzerinden bir yarışma düzenleyen ikili, verdikleri hareketleri en iyi şekilde yapan 32 yarışmacıyla birlikte 9 Ekim’de Ankara, Divan Çukurhan’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde buluşacak ve tecrübelerini aktaracak.

Başkentteki finali ilk sırada tamamlayan taekwondocu, Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi gelecek sene Güney Kore’de düzenlenecek Red Bull Kick It’te temsil etme şansı yakalayacak.



Shin Min Cheol ve Kübra Dağlı, Türkiye Finali öncesinde 7 Ekim Pazar günü Eskişehir’deki TASIGO Hotels’te, 8 Ekim Pazartesi günü ise İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Dansfabrika’da hem yeteneklerini sergileyecek hem de tecrübelerini aktaracak. Bu etkinliklere sadece 16 yaşından büyük lisanslı taekwondo sporcuları katılabilecek.



