Tabiat parkları 'cazibe merkezi'ne dönüştü

SİNOP (AA) - Yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin bir ortamda tabiatın doğanın çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tabiat parklarının artık bölge turizmine önemli katkılar sunan cazibe merkezleri konumuna geldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yeni yatırımlarla tabiat parklarının insanların rahat edebilecekleri alanlar haline getirildiğini vurgulayan Başyiğit, bu yatırımlarla tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısının yıllık 1 milyon seviyelerine ulaştığına dikkati çekti.

Ziyaretçi sayısında yüzde 86'ya varan artış

Bölge müdürlüklerine bağlı Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki tabiat parklarının 2018 yılında yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Başyiğit, geçen yıla göre ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirtti.

Tabiat parklarının her ne kadar turizme hizmet etse de korunan alanlar statüsünde olmalarından dolayı doğal güzelliklerinin bozulmaması için yoğun gayret gösterdiklerini dile getiren Başyiğit, şöyle devam etti:

"Tabiat parkları, ülkemizin doğal güzelliğe sahip özel alanları. Bu yerlerin insanların ziyaretine açılması bakımından son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı önemli yatırımlara imza attı. Tabii ki bu yatırımlar yapılırken hazırlanan planlara sadık kalındı. İnsanlar buralara yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen yıl 8 ayda 506 bin 770 ziyaretçi ağırlayan tabiat alanlarımızı bu yıl aynı dönemde 778 bin 464 kişi ziyaret etmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre bazı tabiat parklarımızı ziyaret eden kişi sayısında yüzde 86'ya varan artış söz konusu. Yaşanan bu artışta Bakanlığımızca yapılan yeni yatırımlar çok etkili oldu."

"Zarar vermeme noktasında hassasiyet göstermelerini istiyoruz"

Başyiğit, tabiat parklarının toplumun her kesimi tarafından korunması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlarımız yatırımlarla çok güzel alanlar haline gelen doğamızı korumalılar. Zarar vermeme noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Maalesef özellikle çöp konusunda sorumsuz şekilde hareket edenler var. Plastik şişeleri ve diğer çöpleri doğaya atanlar var. Yine yaptığımız tesislere zarar verenler bulunuyor. Bu doğa bütün insanlığa ait, bozmadan gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.