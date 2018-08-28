Tabanca ve tornavidayla komşusunu yaralayan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da aralarında husumet bulunan komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla yaraladıktan sonra polise teslim olan zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Muammer D. (62), adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mevlüt Akbaş'ın (37) tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muammer D. ile husumetli olduğu komşusu Mevlüt Akbaş, pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokağı'nda karşılaşmış, ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Önce Akbaş'a tabancayla ateş açan, yere yığılınca da tornavidayla saldıran Muammer D, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.