T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: TEKNOFEST Milli Teknoloji Hamlesi için çok önemli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül'de gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST öncesinde Havacılık Müzesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, havacılık ve uzay alanlarında yapılan ufak etkinliklerin toplumun ve gençlerin bu alanlara ilgisini ve sevgisini artırdığını belirterek, bu etkinliklerin sayısının ülkede gün geçtikçe azaldığını ifade etti.

Bayraktar, TEKNOFEST'in Türkiye'yi havacılık ve uzay alanlarında hak ettiği yere gelmesi noktasında önem arz ettiğini aktararak, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek, tüm toplumumuzla birlikte festivalle ilk adım olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TEKNOFEST’te paydaşlarımız sponsorluğuyla teknoloji yarışmaları düzenliyoruz." diye konuştu.

Bugünkü akıllı otomobillerin temelinin geçmişte yapılan festivallerde gerçekleştirilen yarışmalarla atıldığını dile getiren Bayraktar, "Bugün, bu yarışmalarla atılan tohumlar, hem ülkemizin bu teknolojide önden başlaması avantajına dönüşecek hem de genç kardeşlerimizin bu teknolojileri geliştirmelerinde lider olmalarına vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST’te 14 farklı kategoride yarışan ülkemizin kıymetli cevherleri olan 2 bin gencimiz gelecekte bu dönüşümün liderleri olacak. Diğer bir husus 7’den 70’e havacılık ve uzay özelinde teknoloji geliştirme tutkusunu tüm toplumumuza yaymak. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Havacılığı, pilot olmayı seveceğiz ki uçak yapalım. Astronot olmak isteyeceğiz yıldızları seveceğiz ki uzaya çıkalım, uzay araçları geliştirelim. İşte TEKNOFEST ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmesi yolunda gereken toplumsal seferberliğin ilk adımıdır. Paydaşlarımızla birlikte tam bir inanç, tek bir ruh ve gönül birliğiyle ifade etmek isterim ki; bütün gayretlerimiz, bütün bu emek, sadece üreten değil, ecdadı gibi göğe bakıp, hayal kuran, araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için..."

"Dikey rüzgar tünelinde uçma deneyimi yaşanabilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da festivalin ana unsurlarını, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve festivalde ziyaretçilere sunmayı hedefledikleri işleri anlattı.

Kacır, festivalin ana unsurunun teknoloji yarışmaları olduğuna işaret ederek, "Düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarıyla teknolojinin sadece bugününü değil, geleceğini, 5-10 yıl sonrasını hedefleyen işler çıkarmayı planladık. Yarışmaları hazırlarken bu kadar yüksek hedefler koyarsak Türkiye'den bu hedeflere yönelik projeler yapmak üzere yola çıkacak öğrenciler bulabilecek miyiz kaygımız olmuştu. Ama memnuniyetle gördük ki yüzlerce, binlerce öğrencimiz bu iddiayı sahiplendiler ve taşıdılar." diye konuştu.

Yarışmaların yanında havacılık gösterilerinin önemli unsurlar arasında bulunduğunu kaydeden Kacır, bu kadar geniş bir paydaş sayısıyla da TEKNOFEST'in bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip çıkan paydaşların, altyapılarını, teknik birikimlerini ve kabiliyetlerini gençlerle buluşturduğunu dile getirerek, paydaşların bugüne kadar yaptığı ve festival boyunca gerçekleştireceği katkıları anlattı.

İstanbul'un birçok yerinden alana ring seferler düzenleneceği bilgisini veren Kacır, Türkiye tarihinde ilk kez roket yarışması düzenleneceğini vurguladı.

Kacır, dünyadaki birçok ilkin bu yarışmalar kapsamında gerçekleştirileceğini kaydederek, "Çok farklı aktiviteler ilk kez misafirlerimizle buluşacak. Şu anda ve 3 gün boyunca Taksim meydanında, sonrasında TEKNOFEST'te İstanbul Yeni Havalimanı’nda kocaman bir dikey rüzgar tünelinde uçmanın keyfini yaşayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuklara yönelik atölyeler, sergiler, konserler, uçuş ve akrobasi gösterilerinin gerçekleştirileceği festival kapsamında, onlarca hava aracının da ziyaretçilerle buluşturulacağını belirten Kacır, "TEKNOFEST, bu ülkeye inananların, güvenenlerin, ülkenin enerjisine, değerlerine, gençlerine yürekten sahip çıkanların festivali. 20-23 Eylül unutulmaz bir tarih çünkü 2023'ü, 100. yıl hedeflerimizi de çağrıştırıyor. Tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı TEKNOFEST'e davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Handan Güneş



